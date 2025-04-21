Политолог сообщил о риске выхода США из переговоров по Украине

Дугин: Трамп готовится выйти из переговоров по Украине в одностороннем порядке

Президент США Дональд Трамп, видя нежелание России и Украины завершить конфликт на его условиях, готовится к выходу из переговоров в одностороннем порядке. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире авторской передачи на радио Sputnik.

«Трамп и его команда убедились, что к переговорам принудить обе стороны нельзя, что если мы делаем знаки доброй воли, все равно мы будем отстаивать свои интересы», — отметил Дугин.

С другой стороны, продолжил эксперт, Трамп видит «просто хамское» поведение киевского руководства, которое «плюет» на него, оскорбляет и задирает.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона может отказаться быть посредником в переговорах между РФ и Украиной, если в ближайшее время не появятся явные возможности для заключения мирного соглашения.

Рубио также отметил, что на данный момент США не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. При этом он уточнил, что эта тема поднимается на каждой встрече по урегулированию конфликта.

Ранее Кнайсль указала на различия в динамике отношений России с США и Европой.