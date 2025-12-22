В Одессе сообщили об отключениях электричества из-за повреждения объекта

В Одессе был поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего в одном из районов города произошло временное отключение электроснабжения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, повреждения привели к перебоям с подачей электричества на части территории города. Власти уточняют последствия произошедшего.

Издание «Зеркало недели» также сообщало, что после взрывов в Одесской области в регионе также наблюдались отключения электроэнергии.

До этого министерство энергетики Украины сообщило, что более 73 тыс. абонентов в Одесской области остаются без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Люди начали перекрывать дороги, протестуя против отключения электричества на целую неделю.

В середине декабря большая часть Одессы осталась без света, отопления и водоснабжения. Работа городского транспорта была приостановлена, а больницы перевели на автономное питание. Причиной послужили ночные и утренние удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Местные СМИ писали, что это была самая масштабная атака с момента эскалации конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцам пообещали реже отключать электричество.