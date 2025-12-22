В Петербурге пьяная пациентка напала на медиков по дороге в больницу

В Петербурге пьяная пациентка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера по дороге в больницу. Об этом сообщает 78.ru.

Бригада скорой помощи получила вызов на Белевский проспект, очевидцы сообщили, что возле одного из ресторанов лежит человек, нуждающийся в медицинской помощи. Прибыв на место, медики обнаружили на тротуаре сильно пьяную женщину без сознания. Они оказали ей первую помощь, погрузили в автомобиль и повезли в стационар.

По дороге 47-летняя пациентка пришла в себя и набросилась на сидевшего рядом фельдшера. Дебоширка несколько раз ударила медика кулаком по голове. Полицейские задержали нападавшую, пострадавшему фельдшеру потребовалась медицинская помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Барнауле осудили мужчину, угрожавшего врачу скорой помощи пистолетом. Пьяный местный житель направил пневматический пистолет в сторону прибывшей по вызову врача скорой помощи. Барнаулец получил 100 часов обязательных работ.

Ранее пьяный мужчина с кинжалом напал на бригаду скорой помощи.