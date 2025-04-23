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Депутат Рады рассказал о позиции США относительно переговоров на условиях Украины

Депутат Рады Дубинский: США не видят смысла в переговорах на условиях Украины
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Mariam Zuhaib/AP

США не видят смысла в переговорах об урегулировании конфликта на Украине на условиях Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Отказ спецпосланника [президента США Дональда] Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря [Штатов] Марко Рубио от участия в завтрашней встрече в Лондоне — это уже не просто дипломатический сигнал. Это демонстративный жест, означающий: администрация Трампа не видит смысла в переговорах на условиях Украины», — написал депутат.

23 апреля в Лондоне встретятся представители Украины, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Темой переговоров станет возможное завершение украинского конфликта.

22 апреля издание Independent сообщило, что делегация США едет на переговоры в Лондон, чтобы предъявить Украине ультиматум. Журналисты предположили, что представителям Киева в ходе встречи могут предложить признать Крым российским, а также отказаться от планов вступить в НАТО.

Ранее стали известны планы Украины по переговорам в Лондоне.

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Переговоры о мире на Украине
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