Зеленский раскрыл подробности о встрече по Украине в Лондоне

Зеленский: встреча по урегулированию на Украине в Лондоне пройдет 23 апреля

Встреча представителей стран Европы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоится в Лондоне 23 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня», — заявил украинский лидер.

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник заявляло, что украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в ее состав войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта якобы стартуют 22 апреля.

Ранее в Раде ответили на слухи о готовности США признать новые территории и Крым российскими.