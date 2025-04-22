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В Британии раскрыли цель США на переговорах в Лондоне

Independent: делегация США едет в Лондон, чтобы предъявить Украине ультиматум
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Mel Evans/AP

Делегация США едет на переговоры в Лондон, чтобы предъявить Украине ультиматум. Об этом пишет британское издание Independent.

«Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что США готовы отказаться от посредничества в мирных переговорах, если не будет прорыва. Он везет с собой свою команду переговорщиков — не для переговоров, а для предъявления ультиматума в пользу России», — говорится в материале.

Издание предположило, что представителям Украины в ходе встречи могут предложить признать Крым российским, а также отказаться от планов вступить в НАТО.

23 апреля в Лондоне встретятся представители Украины, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Темой переговоров станет возможное завершение украинского конфликта.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что на встрече в Париже 17 апреля американская делегация представила украинской стороне конфиденциальный документ с предложениями по урегулированию конфликта. Ожидается, что после лондонских переговоров, если позиции сторон совпадут, предложения будут переданы Москве.

Ранее Зеленский призвал к постоянному перемирию.

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