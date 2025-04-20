В США призвали двигаться к окончанию конфликта на Украине в связи с пасхальным перемирием

Сакс: мы должны двигаться к окончанию конфликта на Украине

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о необходимости двигаться к окончанию конфликта. Так он прокомментировал РИА Новости объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия.

По его словам, ключ к завершению конфликта заключается в решении трех вопросов: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон.

«Похоже, что позиция США становится реалистичной в понимании коренных причин, прежде всего в признании того, что НАТО никогда не будет расширяться на Украину», — сказал Сакс.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.