«Легкая победа Путина»: что в России и мире говорят о пасхальном перемирии

Перемирие между Россией и Украиной на пасхальные выходные стало «легкой дипломатической победой» российского президента Владимира Путина, пишет WSJ. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечает, что эта новость стала «полной неожиданностью». По его словам, у военнослужащих было очень мало времени, чтобы реально прекратить огонь к шести часам вечера. Украинские военные сообщили «Суспильне», что после объявления перемирия количество российских атак действительно «уменьшилось» и «такого не бывало раньше».

Газета The Wall Street Journal назвала объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной его «дипломатической победой».

«Аналитики считают, что краткое предложение о прекращении огня — это легкая дипломатическая победа Путина», — пишет издание.

Перемирие стало реакцией российских властей на угрозу президента США Дональда Трампа выйти из переговорного процесса по Украине из-за пробуксовки мирного соглашения, уверен автор материала. Кроме того, Путин таким образом может позиционировать себя в качестве лидера, который «больше всех хочет мира».

Путин объявил пасхальное перемирие. Украина согласилась: «тишина в ответ на тишину» Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля... 19 апреля 22:21

The Guardian пишет, что объявление перемирия стало «неожиданным».

«Путин в субботу удивил всех, объявив о прекращении огня... Но украинцы не впечатлены», — соглашаются авторы норвежской газеты Dagbladet.

Россия продемонстрировала открытость к переговорам, объявив перемирие на Пасху, отмечает The New York Times.

По мнению авторов издания, этот шаг должен продемонстрировать «нетерпеливой администрации» Трампа, что РФ все еще готова вести переговоры.

«Для Путина предложение о перемирии может достичь двух целей: показать Трампу, что Россия делает шаги к миру, и поставить Зеленского в затруднительное положение. Если Украина не будет соблюдать его, Трамп может обвинить Украину в сопротивлении шагам по прекращению войны. Если Киев будет соблюдать его, многие украинцы опасаются, что Россия может воспользоваться паузой, переместив войска на выгодные позиции», — говорится в статье.

Стремление к миру

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечает, что новость о перемирии «прозвучала как гром с ясного неба» и «захватила врасплох практически всех экспертов и аналитиков».

«Никто ничего подобного не ожидал. Более того, решение Верховного главнокомандующего было объявлено в 16:40. Многие представители экспертного сообщества выразили сомнение, что за оставшийся до 18:00 промежуток времени соответствующие задачи удастся довести до подразделений (батальона, роты) и реально прекратить огонь», — добавляет он.

Ходаренок отметил, что в публичный доступ попадает «не более пяти процентов от того, что происходит на самом деле» в ходе переговоров и консультаций между США, Россией и европейскими союзниками Вашингтона по вопросам мирного завершения конфликта:

«Вполне возможно (это, разумеется, исключительно в виде версии), что пасхальное перемирие было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами, и произошло это, разумеется, при самом непосредственном участии Белого дома».

По другой версии, Москва останавливает все боевые действия «в виде исключительно жеста доброй воли Верховного главнокомандующего».

«И это можно трактовать как явное стремление Москвы к миру и прекращению военных действий (разумеется, на своих условиях). В общем, надо дождаться хотя бы утра», — заключил Ходаренок.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что объявление о перемирии не случайно было сделано в канун Пасхи.

«Мы действительно на деле выступаем за справедливый мир, а не за временные какие-то прекращения боевых действий, но при этом, повторяю еще раз, из гуманных соображений мы готовы к тому, чтобы исключительно политико-правовыми путями продолжалось решение давно назревших вопросов», — сказал он.

Климов ответил, что в вопросе соблюдения перемирия Украиной он «киевским начальникам» не верит с 2014 года.

Скептики на Западе

В свою очередь, в Еврокомиссии с осторожностью высказались по поводу перемирия.

«У России есть послужной список агрессора, так что сначала нам нужно увидеть реальное прекращение агрессии и явные дела ради длительного прекращения огня», — заявила пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер.

По ее словам, прошло уже более месяца с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня. Она подчеркнула, что РФ могла бы остановить военные действия в любой момент, «если бы действительно этого захотела».

В ООН объявленное Россией пасхальное перемирие «приняли к сведению», а в МИД Италии заявили, что «каждый сигнал в направлении к миру важен».

Пасхальное перемирие начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля, и продлится до 00:00 21 апреля. Украинские военные уже подтвердили снижение числа атак. Они рассказали изданию «Общественное» («Суспильне»), что после объявления пасхального перемирия количество российских атак «уменьшилось». Один из бойцов заявил, что «такого не бывало раньше».