Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны отчитались о соблюдении пасхального перемирия

Минобороны: ВС РФ с 18:00 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также уточнили, что Киев не соблюдает режим пасхального перемирия. По данным Минобороны, минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались несколько раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Все они были отражены военными Вооруженных сил (ВС) РФ.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Глава государства приказал на это время остановить все боевые действия, отметив, что Украина обещала поступить так же. При этом президент отметил, что ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия со стороны противника, отражению атак и провокациям.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Пасхальное перемирие
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами