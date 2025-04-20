В Минобороны отчитались о соблюдении пасхального перемирия

Все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также уточнили, что Киев не соблюдает режим пасхального перемирия. По данным Минобороны, минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались несколько раз атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Все они были отражены военными Вооруженных сил (ВС) РФ.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Глава государства приказал на это время остановить все боевые действия, отметив, что Украина обещала поступить так же. При этом президент отметил, что ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия со стороны противника, отражению атак и провокациям.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.