В Госдуме призвали США исходить из реального статуса Крыма

Шеремет: США нужно относиться к статусу Крыма как к неоспоримому факту

Соединенным Штатам Америки нужно исходить из реального статуса Крыма при решении вопроса о признании его российским. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет.

«США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких «если» и «но» здесь быть не может. Торг в вопросе российских территорий неуместен. Мы своими землями и людьми не торгуем. Для нас это принципиальный вопрос», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного по международным нормам. В связи с этим к полуострову «не должно быть претензий», подчеркнул депутат.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американское руководство готово признать российскую юрисдикцию над Крымом. Но окончательного решения по этому вопросу в Вашингтоне еще не приняли, уточнили журналисты.

19 апреля депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал «пробным шаром» сообщение о готовности США признать российскую юрисдикцию над Крымским полуостровом. По его мнению, в настоящее время Вашингтон тестирует западные страны с помощью «провокационных заявлений».

Ранее в Крыму заявили, что Запад вынужден признать новый статус России.