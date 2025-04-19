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СМИ сообщили, что США могут признать Крым российским

Bloomberg: США готовы признать Крым территорией России
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

США готовы признать Крым территорией России в рамках сделки об урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — говорится в сообщении.

При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял, пишет Bloomberg.

На днях специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал «вопрос территорий». По его словам, именно это тема стала центральной на переговорах.

Спецпосланник американского лидера подчеркнул, что Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Киеву, по его мнению, могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.

Ранее в Госдуме рассказали, когда Украина признает утрату своих территорий.

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