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В Крыму заявили, что Запад вынужден признать новый статус России

Аксенов: Западу придется признать, что Россия вновь стала сверхдержавой
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Запад рано или поздно будет вынужден признать, что Россия вернула себе статус сверхдержавы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня история повторяется. Таврида расцветает. Россия вернула себе статус сверхдержавы. А Запад рано или поздно будет вынужден смириться с реальностью», — подчеркнул он.

Аксенов напомнил, что 19 апреля отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Глава региона напомнил, что Россия после присоединения Крыма в 1783 году серьезно укрепила международно-политические позиции и обрела статус сверхдержавы.

В конце марта глава парламента региона Владимир Константинов говорил, что Крым готов при соответствующей необходимости предоставить Западу доказательства законности референдума о воссоединении региона с Россией в 2014 году.

Как он подчеркивал, региону важно, что результаты референдума о воссоединении с Россией принимают в Москве, а Запад может это принимать или не принимать. В Крыму не намерены ни перед кем оправдываться, добавил глава парламента.

Ранее сообщалось, что Трамп во время своего первого президентского срока спрашивал у Порошенко про Крым.

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