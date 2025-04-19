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В Госдуме оценили слухи о готовности США признать Крым частью РФ

Белик назвал сообщения о готовности США признать Крым частью РФ пробным шаром
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Unsplash

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал «пробным шаром» сообщение о готовности США признать российскую юрисдикцию над Крымским полуостровом. Законодатель прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

По его мнению, в настоящее время Вашингтон тестирует западные страны с помощью «провокационных заявлений». Парламентарий подчеркнул, что де-факто все международное сообщество признает Крым частью РФ. Однако американские власти хотят проверить, как их союзники по НАТО отреагируют на закрепление нынешнего статуса полуострова де-юре.

«Это, без сомнения, очередной пробный шар, никакого решения и даже проекта еще не принято», — отметил Белик.

Как он сказал, сейчас США пытаются понять, какое развитие событий будет наиболее выгодным для них самих. Выбор стоит между официальным признанием Крыма частью РФ, а также расширением экономических контактов с ней и «замораживанием» двусторонних отношений на нынешнем уровне.

«Они четко действуют по плану — интересы США превыше всего. И если признание Крыма окажется для них более заманчивым — наплюют на мнение своих союзников, с которыми дружили против нас веками», — подчеркнул депутат.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американское руководство готово признать российскую юрисдикцию над Крымом. Но окончательного решения по этому вопросу в Вашингтоне еще не приняли, уточнили журналисты.

Ранее в Верховной раде Украины ответили на слухи о готовности США признать утраченные территории и Крым частью РФ.

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