МИД Украины прокомментировал объявление Путиным пасхального перемирия

Сибига: мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал в соцсети X. объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие.

Сибига напомнил, что в марте Украина приняла в Джидде предложение США о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре.

«Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток. <...> Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям», — заявил глава МИД Украины.

19 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.