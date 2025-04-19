Путин: Россия исходит из того, что Украина тоже остановит боевые действия

Путин: РФ ожидает, что Украина тоже остановит боевые действия на время перемирия

Президент России Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», — заявил глава государства.

При этом, по его словам, российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия.

Путин отметил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп начал выражать недовольство по поводу того, что переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной зашли в тупик, еще за несколько дней до заявления о готовности американских властей отказаться от роли посредника в этом процессе.

А 17 апреля Трамп заявил, что ждет от РФ ответа на предложение о прекращении огня на Украине до конца текущей недели.

Ранее американские журналисты спрогнозировали реакцию Украины на предложенный США вариант сделки о мире.