В Минобороны объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня

Минобороны: режим прекращения огня будет соблюдаться при соблюдении его Киевом

Министерство обороны России сообщило, что объявленный президентом РФ Владимиром Путиным временный режим прекращения огня на Пасху будет соблюдаться российской стороной при условии взаимного соблюдения его Украиной.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — говорится в сообщении.

В субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

Ранее в РПЦ прокомментировали слова Путина о пасхальном перемирии.