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Стала известна дата визита султана Омана в Москву

ONA: султан Омана Тарик аль Саид прилетит в Москву 21 апреля
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Султан Омана Хайсам бин Тарик Аль Саид прилетит с официальным визитом в Москву 21 апреля. Об этом сообщает агентство ONA со ссылкой на заявление канцелярии главы султаната.

«Его величество совершит государственный визит в Российскую Федерацию с 21 по 22 апреля», — говорится в сообщении.

Накануне посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик планируют подписать десять соглашений, в том числе о взаимной отмене визовых требований.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Путина и султана Омана пройдет в Кремле 22 апреля. В публикации говорится, что темой встречи станут основные направления развития российско-оманского сотрудничества.

Помимо этого, стороны обсудят сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, вопросы гуманитарного сотрудничества и проблемы международной и региональной повестки дня.

Ранее стало известно, что Оман приметучастие в международной встрече по безопасности в Москве.

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