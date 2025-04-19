Путин проведет переговоры с султаном Омана

Путин 22 апреля проведет переговоры с султаном Омана в Москве

Президент России Владимир Путин 22 апреля проведет переговоры с султаном Омана Хейсамом бен Тариком в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Темой переговоров станут основные направления развития российско-оманского сотрудничества. Стороны обсудят сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, вопросы гуманитарного сотрудничества и проблемы международной и региональной повестки дня.

До этого стало известно, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля в резиденции посла Омана в Риме.

Вашингтон и Тегеран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах с США по ядерной сделке.