Стали известны цели переговоров Путина и султана Омана

Путин и султан Омана планируют подписать 10 соглашений в ходе встречи в Кремле

В ходе переговоров президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик планируют подписать десять соглашений, в том числе о взаимной отмене визовых требований. Об этом посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх, передает ТАСС.

«Новые соглашения и меморандумы о взаимопонимании между Оманом и Россией станут важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений и откроют новые горизонты для сотрудничества во многих сферах, таких как торговля, энергетика, образование и туризм», — заявил он.

По словам посла, российская и оманская стороны также планируют подписать протокол о создании общей комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.

До этого в официальном Telegram-канале пресс-службы Кремля сообщили, что встреча Путина и султана Омана пройдет в Кремле 22 апреля. В публикации говорится, что темой встречи станут основные направления развития российско-оманского сотрудничества.

Помимо этого, стороны обсудят сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, вопросы гуманитарного сотрудничества и проблемы международной и региональной повестки дня.

Незадолго до этого телеканал Sky News Arabia сообщил, что что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 19 апреля в резиденции посла Омана в Риме.

Ранее Иран проинформировал Россию о переговорах с США по ядерной сделке.