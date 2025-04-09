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Оман примет участие в международной встрече по безопасности в Москве

СБ РФ: Оман примет участие в международной встрече по безопасности в мае
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Алексей Майшев/РИА Новости

Оман примет участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Москве в мае текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности России, передает РИА Новости.

«Оманская сторона подтвердила участие своих представителей в намеченной на 27-29 мая 2025 года в Москве встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — говорится в сообщении.

Международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности РФ с 2010 года. В 2025 году она состоится в столице России 27-29 мая.

В марте секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласит США в Москву на международную встречу по безопасности. По его словам, договоренность о присутствии на этой встрече уже подтвердили представители более 100 стран.

Ранее Шойгу заявил о деструктивной роли украинской конституции для мирных договоренностей.

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