Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский сенатор высказался о готовности США признать Крым частью РФ

Карасин счел позитивным шагом возможное признание Крыма частью РФ со стороны США
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

США могли бы сделать позитивный шаг в сторону здравого смысла, если бы признали российскую юрисдикцию над Крымским полуостровом. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что такого решения Вашингтона не хватит, чтобы устранить все возникшие из-за Киева проблемы. Тем не менее признание Крыма частью РФ стало бы одним из шагов к этому.

«Как позитивный шаг в сторону здравого смысла, конечно, это надо отметить, если так произойдет», — добавил парламентарий.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности американского руководства признать российскую юрисдикцию над Крымом в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом журналисты подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросу США пока не приняли.

Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал подобные слухи «пробным шаром». По его мнению, Вашингтон с помощью «провокационных заявлений» тестирует западные страны и пытается спрогнозировать их реакцию на возможное признание Крыма частью РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возвращении утраченных территорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами