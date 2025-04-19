Российский сенатор высказался о готовности США признать Крым частью РФ

США могли бы сделать позитивный шаг в сторону здравого смысла, если бы признали российскую юрисдикцию над Крымским полуостровом. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что такого решения Вашингтона не хватит, чтобы устранить все возникшие из-за Киева проблемы. Тем не менее признание Крыма частью РФ стало бы одним из шагов к этому.

«Как позитивный шаг в сторону здравого смысла, конечно, это надо отметить, если так произойдет», — добавил парламентарий.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности американского руководства признать российскую юрисдикцию над Крымом в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом журналисты подчеркнули, что окончательного решения по этому вопросу США пока не приняли.

Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал подобные слухи «пробным шаром». По его мнению, Вашингтон с помощью «провокационных заявлений» тестирует западные страны и пытается спрогнозировать их реакцию на возможное признание Крыма частью РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о возвращении утраченных территорий.