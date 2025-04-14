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Зеленский сделал признание по вопросу территорий Украины

Зеленский: не могу сказать, как вернуть территории, отошедшие России
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Alina Smutko/Reuters

В Киеве не знают, как вернуть территории, воссоединенные с Россией в ходе конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их (территории. — прим. ред.) обратно. Когда или как, я не могу сказать», — отметил он.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Уиткофф предложил Трампу такой вариант после встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальным представителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне.

Ранее Келлог раскритиковал план Уиткоффа по наиболее быстрому прекращению огня на Украине.

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