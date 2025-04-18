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В Абхазии утвердили структуру правительства

Гунба утвердил структуру кабинета министров Абхазии с 15 министерствами
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Томас Тхайцук/РИА Новости

Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новый состав кабинета министров, включающий 15 министерств и пять заместителей премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба президента сообщила о назначении Джансуха Нанба, Тараса Хагба, Вараздата Миносяна и Роберта Киута вице-премьерами. Киут дополнительно возглавит министерство внутренних дел. Еще одна позиция вице-премьера остается вакантной.

Руководителем аппарата кабинета министров назначен победитель конкурса управленцев «Команда Абхазии» Иатыр Ажиба.

До этого Гунба назначил Олега Барцица министром иностранных дел республики. Ранее данный пост занимал Сергей Шамба. Кроме того, Владимира Ануа назначили министром обороны Абхазии. Ануа 68 лет, он возглавляет министерство обороны с 2020 года.

В апреле президент Абхазии подписал указ о назначении на должность премьер-министра страны Владимира Делбы.

Ранее Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии.

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