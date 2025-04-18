В Абхазии назначили нового министра иностранных дел

Президент Абхазии Бадра Гунба назначил Олега Барцица министром иностранных дел республики. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее пост министра иностранных дел занимал Сергей Шамба.

Барциц 1967 года рождения, выпускник Московского государственного университета (специальность «политолог») и Дипломатической академии МИД РФ, занимал должность торгового представителя Абхазии в России до 2024 года. Известно, что Олег Барциц участвовал в президентских выборах в Абхазии, набрав в первом туре 4,04% голосов.

До этого Владимира Ануа назначили министром обороны Абхазии. Ануа 68 лет, он возглавляет министерство обороны с 2020 года.

В апреле президент Абхазии подписал указ о назначении на должность премьер-министра страны Владимира Делбы. Перед этим Гунба освободил от должности временно исполняющего обязанности премьера-министра Абхазии Валерия Бганбу.

Ранее в России открылись продажи авиабилетов на рейсы в Абхазию.