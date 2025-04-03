Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владимир Делба был назначен премьер-министром Абхазии

Президент Абхазии назначил Владимира Делбу на пост премьер-министра
close
Кабинет Министров Республики Абхазия

Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о назначении на должность премьер-министра страны Владимира Делбы. Об этом пишет ТАСС.

«Я подписываю указ о назначении Владимира Валерьевича Делбы премьер-министром Республики Абхазия», — заявил Гунба на заседании кабмина после того, как правительство сложило с себя полномочия.

3 марта Гунба освободил от должности временно исполняющего обязанности премьера-министра Абхазии Валерия Бганбу. Известно, что он сам подал в отставку, заявив, что принял такое решение в связи с окончанием избирательной кампании. Он отметил, что его миссия была выполнена.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. Выявить победителя в первом туре не удалось. Во второй тур вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

2 марта стало известно, что победу во втором туре голосования одержал Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов избирателей, за его соперника поддержали 41,5% человек.

Ранее Бганба уволил главу службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами