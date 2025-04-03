Владимир Делба был назначен премьер-министром Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о назначении на должность премьер-министра страны Владимира Делбы. Об этом пишет ТАСС.

«Я подписываю указ о назначении Владимира Валерьевича Делбы премьер-министром Республики Абхазия», — заявил Гунба на заседании кабмина после того, как правительство сложило с себя полномочия.

3 марта Гунба освободил от должности временно исполняющего обязанности премьера-министра Абхазии Валерия Бганбу. Известно, что он сам подал в отставку, заявив, что принял такое решение в связи с окончанием избирательной кампании. Он отметил, что его миссия была выполнена.

15 февраля в Абхазии прошли президентские выборы. Выявить победителя в первом туре не удалось. Во второй тур вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.

2 марта стало известно, что победу во втором туре голосования одержал Бадра Гунба. Он набрал 54,73% голосов избирателей, за его соперника поддержали 41,5% человек.

Ранее Бганба уволил главу службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберию.