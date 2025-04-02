Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии

Бадра Гунба в ходе торжественной церемонии вступил в должность президента Абхазии. Трансляция мероприятия велась на сайте «Sputnik Абхазия».

Политик поклялся приложить все свои знания и необходимые силы во имя благополучия народа, обеспечения мира и спокойствия в республике. Гунба подчеркнул, что будет строго следовать требованиям конституции Абхазии.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба. Первый по итогам второго тура выборов набрал 54 954 голосов избирателей.

Ранее Гунба высказался об отношениях Абхазии и РФ.