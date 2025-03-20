«Мир через силу». ЕС не принял план об оружии для Киева на €40 млрд

Лидеры стран Евросоюза не стали принимать практических решений о новой военной помощи Киеву, следует из итогового заявления саммита в Брюсселе.
«Европейский союз сохраняет свой подход «мир через силу», который требует, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные надежные военные и оборонные возможности», — говорится в документе, подписанном 26 из 27 стран сообщества.
Одновременно ЕС выразил готовность усилить санкции в отношении России и пообещал продолжать удерживать замороженные активы РФ. Кроме того, в заявлении подтверждается намерение «внести свой вклад в гарантии безопасности» Украины.
Газета La Stampa пишет, что Италия, Франция, Испания и Португалия отказались принять предложенный верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас план, подразумевающий выделение €40 млрд на нужды ВСУ.
«Страны, находящиеся далеко [от России], не видят угрозы так явственно, как соседи», — заявила Каллас.
В итоговом заявлении подчеркивается, что отдельные страны ЕС могут на добровольной основе поддержать Украину.
Как писала газета Politico, ряд дипломатов в ЕС в частном порядке критически высказывались о плане Каллас перед саммитом.
«Дипломаты из полудюжины стран в частном порядке раскритиковали план Каллас <...> Некоторые жаловались, что с ними не консультировались, а другие обеспокоены предложением основывать взносы на валовом национальном доходе», — говорится в публикации.
Каллас перед началом сегодняшнего заседания заявила, что европейские лидеры поддерживают Украину «на словах», а она хочет увидеть «переход от слов к делу».
«Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле. Сейчас речь идет о боеприпасах. Я очень рассчитываю, что мы договоримся», — призывала Каллас.
«Были бы признательны»
Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с просьбой предоставить еще «как минимум» €5 млрд для закупки артиллерийских снарядов.
«Нам необходимы средства для приобретения снарядов для артиллерии. Мы были бы очень признательны за европейскую поддержку в размере как минимум €5 млрд», — написал он в своем Telegram-канале.
План милитаризации
Накануне Европейская комиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года.
«Оборонный пакет предоставит финансовые рычаги странам ЕС, чтобы обеспечить резкий скачок инвестиций в производство оружия и военных возможностей», — говорится в заявлении ЕК.
В плане прописано, что европейские страны будут оказывать «поддержку Украине путем увеличения военной помощи».
4 марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать ВСУ и «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы. Еще через несколько дней фон дер Ляйен заявила, что ЕК должна «перейти в режим военной подготовки».
По информации Financial Times, ЕС планирует исключить компании из США, Великобритании и Турции из использования выделяемых на оборону €150 млрд, пока эти страны не подпишут оборонные пакты с Брюсселем. Фонд, средства которого будут направлены на приобретение вооружений, будет открыт только для оборонных компаний стран Евросоюза и третьих стран, подписавших договоры с блоком.
«Если третьи страны, такие как США, Британия и Турция, захотят принять участие в инициативе, им нужно будет подписать с ЕС соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности», — уточняет газета.