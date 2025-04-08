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Польшу обвинили в незаконной передаче оружия Украине

Политик Бартошевич сообщил, что Польша незаконно передает вооружение Украине
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U.S. Air Force/Global Look Press

Польша незаконно передает Украине военную технику и деньги. Об этом заявил независимый кандидат в президенты Польши Артур Бартошевич в интервью TVP.

Если отсутствует правовой акт, разрешающий отправку военной техники, денежных средств и социальной поддержки без согласия граждан, то это говорит, в частности, о нарушении конституции и закона о государственных финансах, отметил политик.

Помощь Украине может быть законной в том случае, если имеется ратифицированное властями Польши международное соглашение, продолжил он. Кроме того, поляков следует спрашивать о таких важных вещах, как «оказание помощи другой стране в таком масштабе», подчеркнул Бартошевич.

«Помощь была оказана вне закона», — добавил он.

В конце февраля радиостанция RMF FM заявила, что в Польше разворовали средства Европейского союза, которые предназначались для помощи Украине. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), польская компания RARS похитила €91 млн, предназначенный для закупки и поставки электрогенераторов на Украину. OLAF считает, что имело место завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ определенным подрядчикам.

Ранее более 50% опрошенных поляков выступили против военной поддержки Украины.

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