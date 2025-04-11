В Германии объявили о новых поставках оружия на Украину

Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на заявления главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса.

«Несмотря на постоянные разговоры о возможном мире, боевые действия на Украине не прекращаются <...>, Германия планирует отправить еще одну крупную партию оружия», — говорится в публикации.

Писториус объявил об очередном пакете поставок оружия из Германии на заседании Контактной группы по Украине в Брюсселе.

В заявлении главы военного ведомства ФРГ, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, а также 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

Кроме того, Писториус пообещал еще 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, 300 разведывательных беспилотников и 25 боевых машин пехоты Marder. Также планируется отправка военной техники, а именно: 15 основных боевых танков Leopard 1A5, 120 наземных зенитно-ракетных комплексов и 14 артиллерийских систем.

9 апреля сообщалось, что США выводят своих военных и технику из крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину. СМИ отмечают, что это происходит на фоне растущих в Европе опасений по поводу обязательств США по европейской обороне. Что стоит за действиями Пентагона, справится ли Европа без американских военных и не рано ли говорить об оптимистичном сценарии, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Польшу обвинили в незаконной передаче оружия Украине.