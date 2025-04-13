В Кремле заявили, что РФ и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене

Песков: РФ и США ведут работу по устранению ущерба, нанесенного при Байдене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон ведут кропотливую работу по устранению последствий ущерба, нанесенного отношениям двух стран предыдущей американской администрацией Джо Байдена. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации», — отметил Песков.

По его словам, в настоящее время идет кропотливая работа по устранению «очень серьезных» последствий.

Также представитель Кремля заявил, что отношения России и США развиваются очень хорошо, но при этом на практике реанимировать отношения России и США с нуля очень сложно. Кроме того, пресс-секретарь главы государства рассказал, что встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.