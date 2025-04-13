В Кремле дали оценку развитию отношений России и США

Песков заявил, что развитие отношений РФ и США идет очень хорошо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США развиваются очень хорошо. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«На самом деле, движется все очень хорошо», — заявил Песков.

При этом он отметил, что на практике реанимировать отношения России и США с нуля очень сложно. Он добавил, что ждать сиюминутных результатов от этого сближения в настоящий момент невозможно.

Представитель Кремля отметил, что между Россией и США ведутся контакты по линии спецслужб, МИД и Госдепартамента.

Кроме того, он рассказал, что встреча президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.