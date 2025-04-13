Песков анонсировал встречу Путина и Трампа

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться», — сказал Песков.

До этого представитель Кремля говорил, что встреча президента и специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа может стать одним из шагов к организации переговоров глав двух государств.

11 апреля Путин провел переговоры с Уиткоффом. По информации агентства РИА Новости, встреча, которая проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге, продлилась 4,5 часа. Главной темой стало урегулирование украинского конфликта.

В этот же день Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече.