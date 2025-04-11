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Стало известно, что Уиткофф сказал Путину при встрече

РИА: Уиткофф поблагодарил Путина за уделенное время
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Kremlin.ru

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за уделенное время при встрече в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мистер президент. Спасибо за уделенное время», — сказал Уиткофф.

В свою очередь Путин сказал «Welcome».

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в здании Президентской библиотеки в Петербурге.

Перед встречей с Путиным Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.Ru» в религиозном учреждении. По информации источников «Фонтанки», из-за визита американского чиновника синагогу закрыли на два часа.

11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя встречу Путина с Уиткоффом, сообщил, что она продлится «столько, сколько будет нужно Путину». На ней будут обсуждаться «аспекты украинского урегулирования», отмечал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию.

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