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Спецпосланник ООН по Сирии не стал встречаться с Лавровым на форуме в Анталье

Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен заявил, что продолжает работать с РФ
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Илья Питалев/РИА Новости

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен отказался от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ходе дипломатического форума в Анталье. Его слова передает РИА Новости.

«Я, конечно, продолжаю работать с Россией, но я не буду встречаться с Сергеем Лавровым в кулуарах этого форума, я сразу уезжаю в аэропорт», — заявил он.

Педерсен, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Москву, заявил, что «это нужно будет посмотреть».

11 апреля Лавров прибыл в Анталью, где примет участие в дипломатическом форуме. В ходе форума министр проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В Турцию Лавров прилетел из Алма-Аты, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

По данным ТАСС, стороны обсудят ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе.

В ходе форума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при условии создания государства Палестина. По его словам, Анкара «стремится создать пояс мира и безопасности вокруг Турции путем установления добрых отношений с соседями и налаживания диалога между конфликтующими сторонами».

Ранее стало известно, встретится ли Эрдоган с участниками консультаций РФ и США.

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