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Стало известно, встретится ли Эрдоган с участниками консультаций РФ и США

РИА: Эрдоган не будет встречаться с участниками консультаций РФ и США в Стамбуле
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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует проводить встречи с представителями РФ и США, прибывшими в Стамбул для участия в двусторонних консультациях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии главы государства.

«В программе Эрдогана нет такой встречи», — рассказали в канцелярии, отвечая на вопрос о возможных переговорах турецкого лидера с членами делегаций Москвы и Вашингтона.

27 февраля российская и американская делегации провели первый раунд консультаций в Стамбуле. Встреча состоялась в резиденции генерального консула США и длилась более шести часов.

Утром 10 апреля в Стамбуле начался второй раунд российско-американских консультаций. По данным ТАСС, переговоры стартовали в 10:00 (совпадает с мск). Ожидается, что они продлятся не менее четырех часов.

РФ на встрече представляет посол страны в США Александр Дарчиев. Вашингтон, в свою очередь, направил на консультации заместителя помощника государственного секретаря страны по делам Европы и Евразии Сонату Коултер.

Как отметили в канцелярии Эрдогана, турецкое руководство не вмешивается в переговорный процесс. В то же время там добавили, что надеются на успех этой встречи.

Ранее Дарчиев раскрыл одну из главных тем обсуждения на российско-американских консультациях в Стамбуле.

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