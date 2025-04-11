Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган назвал условие для мира на Ближнем Востоке

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке возможен лишь при создании государства Палестина
close
Depo/Global Look Press

Мир на Ближнем Востоке возможен только при условии создания государства Палестина. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит телеканал NTV.

«Это зависит от создания свободного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция «стремится создать пояс мира и безопасности вокруг страны путем установления добрых отношений с соседями и налаживания диалога между конфликтующими сторонами».

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС высказался за создание полноценного государства Палестина. По его мнению, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему. Путин подчеркивал, что такая позиция существует с советских времен.

Ранее Путин назвал отношения России и Китая ключевым фактором мировой стабильности.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами