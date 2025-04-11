Эрдоган назвал условие для мира на Ближнем Востоке

Эрдоган: мир на Ближнем Востоке возможен лишь при создании государства Палестина

Мир на Ближнем Востоке возможен только при условии создания государства Палестина. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит телеканал NTV.

«Это зависит от создания свободного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция «стремится создать пояс мира и безопасности вокруг страны путем установления добрых отношений с соседями и налаживания диалога между конфликтующими сторонами».

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС высказался за создание полноценного государства Палестина. По его мнению, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему. Путин подчеркивал, что такая позиция существует с советских времен.

Ранее Путин назвал отношения России и Китая ключевым фактором мировой стабильности.