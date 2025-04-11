Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме

Лавров прибыл в Анталью, где проведет переговоры с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анталью, где примет участие в дипломатическом форуме. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В Турцию Лавров прилетел из Алма-Аты, где принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Стороны обсудят ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и в Черноморском регионе.

Недавно Лавров высказался на тему урегулирования конфликта на Украине. Соединенные Штаты Америки, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины конфликта на Украине, заявил он.

В конце марта Лавров заявил, что Россия согласна, что диалог с США по стратегической стабильности нужно восстанавливать и готова к переговорам с Вашингтоном по всем направлениям.

Ранее Лавров оценил возможность возврата Украины к границам 1991 года.