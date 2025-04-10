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США не рассматривают силовой вариант присоединения Гренландии

NYT: США не рассматривают силовой вариант присоединения Гренландии
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Sarah Meyssonnier/Reuters

США намерены провести пиар-кампанию по убеждению Гренландии в выгоде присоединения к Соединенным Штатам. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

«Детали плана остаются расплывчатыми, однако... в ходе обсуждений силовые варианты ни разу всерьез не рассматривались», — говорится в тексте.

Отмечается, что «вместо этого упор делается на убеждение и пиар». Также газета пишет, что одним из элементов пиар-кампании может стать упор на родство коренного инуитского населения Гренландии с инуитами на Аляске.

10 апреля агентство Reuters написало, что США рассматривают идею строительства в Гренландии высокотехнологичного «свободного города» с минимальным государственным регулированием в сфере экономики, это может стать частью возможной сделки по присоединению региона к Штатам.

Ранее глава МИД Финляндии усомнилась в силовом захвате Гренландии США.

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