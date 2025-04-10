США хотят построить хай-тек город в Гренландии

Reuters: США могут создать хай-тек город в Гренландии в рамках сделки с Данией

В США рассматривает идею строительства в Гренландии высокотехнологичного «свободного города» с минимальным государственным регулированием в сфере экономики, это может стать частю возможной сделки по присоединению региона к Штатам. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Некоторые технологические инвесторы из Кремниевой долины продвигают замороженный остров как место для так называемого фридом-сити, либертарианской утопии с минимальным корпоративным регулированием», - говорится в сообщении издания.

Источники агентства сообщили, что соответствующие обсуждения находятся на ранней стадии, однако идея была «воспринята всерьез» кандидатом на пост посла США в Дании Кеном Хауэри, который, как ожидается, будет утвержден Конгрессом в ближайшие месяцы и возглавит переговоры о приобретении Гренландии.

В рамках строительства будущего города может быть создан центр искусственного интеллекта, автономных транспортных средств, космических запусков, микроядерных реакторов и высокоскоростных железных дорог, пишет Reuters.

В начале апреля новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на фоне претензий президента США Дональда Трампа на остров заявил, что гренландцы никогда не примут предложение о покупке острова какой-либо страной.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Финляндии усомнилась в силовом захвате Гренландии США.