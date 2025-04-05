Глава МИД Финляндии усомнилась в силовом захвате Гренландии США

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен исключила возможность силового захвата Гренландии Соединенными Штатами. Своим мнением она поделилась в интервью Yle.

Дипломат заявила о неприемлемости как применения силы, так и угрозы ее применения, выразив уверенность, что США не пойдут на подобные действия. Валтонен также отметила, что экономическое давление следует рассматривать как форму применения силы.

«Разумеется, мы не можем допустить никакого применения силы или даже угрозы ее применения. Я на самом деле даже не верю, что Соединенные Штаты в конечном счете пойдут на это», — подчеркнула она.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что власти США добьются присоединения Гренландии.

3 апреля главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что морское и воздушное пространство вокруг Гренландии имеет важнейшее значение для Соединенных Штатов Америки.

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».