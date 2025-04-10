МИД Польши заявил, что США могут изменить политику по отношению к России

США могут изменить свою политику в переговорах с Россией, так как их терпение не бесконечно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью трем зарубежным редакциям TVP, передает РИА Новости.
«Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно», — сказал Сикорский.
По его мнению, Москва на переговорах с Вашингтоном пытается выиграть время. Но рано или поздно, вероятно, в течение нескольких недель, Соединенные Штаты могут изменить свою политику, считает он.
Такую точку зрения глава польского МИД объяснил мнением, что Россия не стремится к миру на Украине.
10 апреля в Стамбуле прошел второй раунд консультаций делегаций РФ и США.
Российскую делегацию на консультациях возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что стороны работают над подготовкой мирного договора.
Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.