В Госдуме заявили, что Россия и США в Стамбуле работают над «мирным договором»

Депутат Чепа: делегации России и США в Стамбуле работают над мирным договором

Делегации России и Соединенных Штатов на переговорах в Стамбуле продолжают работу над подготовкой мирного договора. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Идет дальнейшая работа по подготовке мирного договора, и это очень важный вопрос. Будут наверняка обсуждать двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Россией, <…> вопрос тарифной войны, которая сегодня существует и активно обсуждается во всех странах. И, конечно, главный вопрос — это Украина», — сказал Чепа.

Политик подчеркнул, что идет процесс восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Он призвал надеяться на то, что у сторон хватит «мужества и сил» справиться с давлением заинтересованных в срыве этого процесса. По его словам, таковых сил «очень много».

10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее дипломат рассказал, как обеспечивается безопасность переговоров США и РФ в Стамбуле.