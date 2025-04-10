Переговоры России и США завершились в Стамбуле

РИА Новости: переговоры представителей России и США в Стамбуле завершились

Переговоры России и США в Стамбуле завершились, консультации проходили в течение около шести часов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В четверг первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что делегации России и Соединенных Штатов на переговорах в Стамбуле продолжают работу над подготовкой мирного договора.

10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Встреча проходила на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где расположено генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой 1,5-километровой пешеходной улицы, так и у здания дипмиссии.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.