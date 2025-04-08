Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта

Небензя: Россия и США нацелены на долгосрочное решение конфликта на Украине

Россия и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации, пишет РИА Новости.

«Сценарий, который обсуждают сейчас Россия и США, состоит <…> в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта», — отметил он.

По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием». Небензя добавил, что демилитаризация Украины будет осуществлена «военным или переговорным путем».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, когда может наступить перемирие.