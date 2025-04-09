Экономист назвал пошлины Трампа торгом в стиле Дикого Запада

Пошлинами, введенными в отношении почти двух сотен стран, президент США Дональд Трамп жестко призвал мир к переговорам, навязав «торг в стиле Дикого Запада». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Окончательные решения по тарифам Вашингтон примет после череды бесед с представителями подсанкционных государств, считает эксперт.

«Это вопрос такого жесткого торга в стиле Дикого Запада. Как в фильмах про ковбоев, когда кто-то стреляет в салуне в потолок, после этого все ковбои внимательно смотрят и кто-то начинает говорить: так, а сейчас, мол, будем договариваться. Проблема просто в том, что мы давно такого не видели», — сказал Табах.

Он допустил, что пошлины все-таки не будут введены либо просуществуют очень непродолжительное время. В качестве примера он привел Мексику и Канаду, в отношении которых не вводилось практически никаких изначально заявленных пошлин.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Ранее в Белом доме ответили, будет ли Трамп обсуждать пошлины с Китаем.