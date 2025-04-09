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Трамп назвал ответные пошлины Китая нарушением правил

Трамп: меры КНР, направленные на компенсацию введенных США тарифов, вне правил
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные Китаем ответные пошлины на американские товары нарушают правила международной торговли. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Трамп отметил, что Китай «использует каждый трюк» и манипулирует валютой для компенсации последствий от пошлин. Он также подчеркнул, что это «не по правилам».

Глава Белого дома допустил, что Китай может заключить сделку для отмены дополнительных пошлин на китайские товары в размере 104%, которые должны вступить в силу 9 апреля. Однако Трамп добавил, что Пекин не знает, как начать переговоры, поскольку «они гордые люди».

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.

На фоне торгового конфликта индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. В Китае заявили, что не потерпят тарифный «шантаж» со стороны Вашингтона.

Ранее в США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом.

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