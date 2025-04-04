Ответный удар: Китай вводит пошлины в 34% на товары из США

Китай объявил о введении ответных пошлин в 34% на весь импорт из США

С 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары производства США. Меры станут ответом на решение Дональда Трампа установить самые масштабные за последние 100 лет пошлины в отношении практически всего американского импорта из 185 стран. Повышение ставок коснется и союзников США из ЕС, которые в срочном порядке разрабатывают возможные ответные шаги.

Власти Китая вводят дополнительные пошлины в размере 34% на весь импорт из США, сообщает The Global Times. Они вступят в силу с 10 апреля. Таким образом Пекин ответил на действия президента Дональда Трампа, который ранее ввел на товары из Китая аналогичные сборы — 34%. Таможенно-тарифная комиссия КНР заявила, что этот шаг Соединенных Штатов нарушает правила международной торговли, наносит ущерб законным правам и интересам Китая и является примером одностороннего давления.

«Тарифную войну» Соединенных Штатов осудили и в министерстве коммерции Китая, назвав решение Трампа «типичным односторонним запугиванием» и призвав США вступить в «честный и равноправный диалог» со своими торговыми партнерами. Сам президент США, комментируя решение КНР о дополнительных пошлинах, заявил, что Пекин «сыграл неправильно» и «запаниковал».

Forbes отмечает, что после того, как Трамп ввел дополнительный 34% тариф на весь китайский импорт,

суммарная пошлина на ввозимые в США товары из КНР достигла 54% (до этого тариф был на уровне 20%).

При этом новая тарифная политика США коснется практически всех стран, поставляющих в Штаты свою продукцию. Базовая ставка обозначена на уровне 10%, для ряда стран введены зеркальные пошлины, рассчитанные на основе анализа торгового дефицита во взаимных поставках.

Для стран Евросоюза размер новых пошлин определен в 20%, для Китая – 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Британии — 10%, и т.д.

Самые высокие пошлины достались Kесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке 185 стран. России и Белоруссии в нем нет из-за того, что их продукция и так не поставляется в США из-за санкций. При этом в тарифный список Белого дома вошли необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде, с которыми торговля не ведется в принципе.

Трамп назвал 2 апреля, когда он объявил о пошлинах, «днем освобождения» и «днем возрождения американской промышленности». После того, как 3 апреля доллар отреагировал на новые тарифы самым большим за три года падением, он прокомментировал реакцию экономики словами «операция завершена», «пациент выжил и идет на поправку».

Трамп обложил пошлинами 185 стран. Среди них — Украина и необитаемые острова, но не Россия Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные... 04 апреля 11:47

В ЕС размышляют над ответом

За месяц США несколько раз ударили по ЕС повышением тарифов: до последних глобальных пошлин на все европейские товары были введены 25% отраслевые пошлины на сталь, алюминий и автомобили.

Как сообщает Financial Times, новые тарифы коснутся произведенных в ЕС товаров на сумму €350 млрд. Предполагаемый ответ ЕС к настоящему времени оценивается в €26 млрд, но «Брюсселю еще предстоит придумать ответные меры в отношении остальных товаров».

При этом в странах содружества нет единого мнения о том, как следует реагировать на тарифную политику Трампа. Например, Франция, Италия и Ирландия просят не включать в ответные списки поставляемый из США бурбон (сорт виски), так как в противном случае Трамп пригрозил введением 200% пошлин на европейский алкоголь.

«Введение санкций в отношении виски означает, что мы спровоцируем реакцию в отношении алкоголя, который мы экспортируем, в частности вин. А поскольку мы экспортируем гораздо больше алкоголя, чем импортируем, это будет формой саморазрушения», — сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Он также выразил надежду на исключение из списка мотоциклов (опасаясь за Moto Guzzi и Ducati), ювелирных изделий, драгоценных камней и еще 30 товаров.

В Германии наибольший ущерб от новых санкций понесет автомобильная промышленность, и без того переживающая не лучшие времена. Например, компания Volkswagen уже приостановила поставки автомобилей в США, сообщает Automotive News. Транспорт из Мексики блокирован на границах, суда с европейскими машинами стоят в портах. В компании утверждают, что это «временная корректировка», пока ситуация с пошлинами не прояснится. Вероятнее всего, поставки наладятся, но цены на немецкие машины в США заметно вырастут.

То же касается и производителей спортивной одежды Adidas и Puma: их фабрики в основном расположены во Вьетнаме, Индонезии и Китае, а для этих стран Трамп ввел повышенные пошлины.

Новый, пересмотренный список ответных мер Еврокомиссия направит на рассмотрение стран ЕС в понедельник, голосование запланировано на следующую неделю. Тарифы вступят в силу в середине мая.