В Китае заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом» Трампа

Линь Цзянь: Китай будет бороться до конца против торговой войны США

Если США будут настаивать на начале торговой и тарифной войн, Китай будет «бороться до конца». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

«Китай продолжит принимать решительные и жесткие меры для защиты своего законного права на развитие», — сказал дипломат.

В министерстве коммерции КНР назвали ошибкой угрозы США повысить тарифы в отношении Китая. В ведомстве отметили, что решение США в очередной раз «обнажает шантажистскую суть американской стороны», с чем китайское государство никогда не смирится.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел пошлины в размере 34% на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее сообщалось, что Илон Маск уговаривал Трампа пересмотреть решение о новых пошлинах.