«Сказочная удача»: в США назвали победителя в торговой войне с Трампом

Флаги Китая и США в магазине товаров в Пекине, 2025 год

Новые тарифы Дональда Трампа на импорт из 184 стран укрепили позиции Китая в мировой торговле, пишет The Wall Street Journal. Американские пошлины в отношении азиатских и европейских стран разрушают экономические альянсы, способные противостоять Пекину. Особенно пострадали Вьетнам, Таиланд и страны ЕС, что может подтолкнуть их к большей зависимости от китайского рынка.

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт товаров из различных стран сыграли на руку председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

« Какая сказочная удача для китайского лидера . Господин Трамп разрубил экономические связи, которые объединяли остальной мир в экономический и стратегический блок, способный соперничать с Пекином, и именно в тот момент, когда многие страны наконец-то начали переоценивать свои экономические отношения с Китаем», — отмечается в статье.

Издание указывает, что ужесточение американской торговой политики в отношении азиатских стран может усилить их зависимость от Китая или помешать им выйти из-под его влияния. Среди таких государств WSJ называет Вьетнам, на продукцию которого наложен тариф в 46%, Таиланд (36%), Индонезию (32%) и Филиппины (17%).

«Антиамериканизм остается мощной политической силой во многих из этих мест, и ожидается, что эти настроения будут расти. Пекин с его гигантским рынком — альтернатива», — пишет WSJ.

Дополнительное напряжение создают пошлины против стран Евросоюза, что, по мнению журналистов, подрывает усилия Вашингтона по снижению экономической зависимости Европы от Китая.

Торговая война

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных тарифов в отношении целого ряда стран. В опубликованном Белым домом перечне указаны 184 страны и территории, включая все 27 государств — членов Европейского союза. Новые пошлины затронули 13 из 15 крупнейших поставщиков товаров в США, среди которых Китай, Германия, Япония, Вьетнам и Южная Корея. При этом в список не попали Канада и Мексика — первые и третьи по объему импорта в США.

Наибольшие тарифы — до 50% — были установлены для Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон. Почти столь же высокие ставки получили Камбоджа (49%) и Вьетнам (46%). Для Китая установлен тариф в размере 34%, для стран ЕС — 20%, а базовая ставка для остальных составляет 10%. Россия в список не вошла.

В ответ Пекин ввел зеркальные тарифы в 34% и подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Власти КНР потребовали от США отменить меры, назвав их нарушением международных торговых правил.

В МИД КНР заявили, что Пекин продолжит принимать экономические меры в ответ на действия администрации Трампа.

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«Китай принимал и продолжит принимать решительные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Подобные пошлины представляют собой прямое ущемление законного права китайского народа на развитие, заявил МИД КНР. В ведомстве также подчеркнули, что в торговых войнах не бывает победителей.

Кроме того, 5 апреля в интервью Funke лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил о решимости Евросоюза защищать свои экономические интересы. Он резко осудил новые тарифные меры администрации Трампа, назвав их введение черным днем для трансатлантической торговли.

Вебер подчеркнул, что ЕС обладает достаточным экономическим потенциалом для асимметричного ответа. В частности, он предложил ускорить подписание торговых соглашений с южноамериканским блоком «Меркосур» (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла) и Индией, охарактеризовав эти шаги как «антитрамповский маневр». Однако политик предостерег от чрезмерного сближения с Китаем, отметив, что Пекин не должен становиться альтернативой США в международной торговой системе.