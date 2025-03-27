Судебное заседание по делу главы Гагаузии перенесли на 28 марта

Судебное заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул перенесено на 28 марта по просьбе прокуроров. Об этом заявила депутат парламента от блока «Победа» Регина Апостолова, передает РИА Новости.

«Прокурор попросил перенеси заседание, перенесли якобы на завтра. Мы не знаем причины. <...> Другой информации у нас пока нет», — заявила она.

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. У политика забрали паспорт при попытке пройти пограничный контроль, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны без объяснения причин.

Позже в пресс-службе генпрокуратуры Молдавии сообщили, что задержание Гуцул связано с запретом на ее выезд из страны.

Из аэропорта Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр. Ей предъявили обвинение в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Главу Гагаузии допросили. Ее адвокат Наталья Байрам сообщила, что Гуцул не считает себя виновной, обвинения против нее абсурдны.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.